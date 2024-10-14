Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Во второй половине дня с сохранением до конца суток 14 октября, ночью и утром 15 октября на территории Рязанской области начиная с западных районов ожидаются осадки, местами сильные (дождь, ледяной дождь, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно появилось в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, во второй половине дня с сохранением до конца суток 14 октября, ночью и утром 15 октября, начиная с западных районов Рязанской области, ожидаются осадки, местами сильные (дождь, ледяной дождь, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега.

Также ожидается ухудшение видимости во время осадков до 200-500 метров, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти, 12-17 м/с.