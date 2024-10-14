Через Рязань запустили очередной двухэтажный поезд

Состав следует из Москвы в Новороссийск.

Через Рязань запустили очередной двухэтажный поезд. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщил Telegram-канал «РЖД».

Обновленный состав отправился с Казанского вокзала Москвы в Новороссийск.

Новые вагоны позволят увеличить количество мест для пассажиров.

Поезд № 266/265 Москва — Новороссийск будет отправляться ежедневно:

из Москвы в 10:00 и прибывать в Новороссийск на следующий день в 13:02;

из Новороссийска в 16:55 и прибывать в Москву на следующий день в 21:05.

В составе поезда вагоны купе и СВ с кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками и другими удобствами.

Ранее РЖД анонсировали запуск двухэтажного поезда до Челябинска через Рязань.