Большинство рязанцев уже начали планировать отпуск на следующий год

47% собираются брать отпуск летом, каждый десятый — весной, 9% — осенью, а 5% — зимой.

Большинство рязанцев (71%) уже начали планировать отпуск на следующий год. Исследование провел сервис SuperJob.

47% собираются брать отпуск летом, каждый десятый — весной, 9% — осенью, а 5% — зимой. 11% респондентов не имеют особых предпочтений и будут отдыхать по графику, составленному отделом кадров.

Отмечается, что женщины чаще мужчин выбирают отдых летом и весной, поскольку у последних нередко нет представлений о времени отпуска.