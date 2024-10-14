Аналитика МТС Travel: Рязань стала самым недорогим российским городом для туристов

Сервис путешествий МТС Travel выяснил, в каких российских городах можно найти самое доступное туристическое жилье для отдыха в период осенних школьных каникул. Так, дешевле всего обойдется проживание в отелях Рязани — в среднем 4 200 рублей в сутки на двоих.

По данным МТС Travel, средняя цена на туристическое жилье в России во время предстоящих каникул составляет 6 200 рублей в сутки. Помимо Рязани, в топ-3 самых бюджетных направлений вошли Пятигорск и Владимир со средними чеками 4 900 рублей в сутки.

Рязань и Владимир подходят для коротких поездок путешественникам из центральной России. В Рязани и области с детьми можно посетить Галерею пряников, Музей истории рязанского леденца и Конный завод в Старожилово, во Владимире — во областной театр кукол, Кузницу-музей Бородиных и мультимедийный музей-сказку.

В Пятигорске удобно остановиться на несколько дней и исследовать Кавказские Минеральные воды, популярные среди туристов за счет оздоровительных курортов, мягкого климата и природных и исторических достопримечательностей. С детьми в регионе можно отправиться в музей-заповедник М. Ю. Лермонтова в Пятигорске, Кисловодский национальный парк и на Терский конный завод, где проводятся экскурсии и шоу с лошадьми.

В ТОП-10 бюджетных направлений на осенние каникулы 2024 года также вошли Пятигорск и Владимир со средней ценой за сутки проживания на двоих 4 900 рублей, Самара (5 000 рублей), Псков (5 100 рублей), Владикавказ (5 200 рублей), Тула (5 300 рублей), Калининград, Нижний Новгород (5 600 рублей) и Санкт-Петербург (6 100 рублей).

В тройку лидеров по количеству бронирований на осенние каникулы вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Доля Москвы составляет 14%, Санкт-Петербурга и Сочи — по 10% от всех бронирований по стране соответственно.

Для исследования были проанализированы средние открытые цены на отели, апартаменты и другие объекты размещения по России, а также бронирования в период осенних школьных каникул с захватом выходных дней с 25 октября по 4 ноября.

«Рязанская область отвечает всем требованиям современных туристов: транспортная доступность, удобный исторический центр Рязани, интересный Касимов, Солотча, Константиново, Скопин и так далее. У нас насыщенный календарь событийного туризма и очень разноформатный отдых. Рязанские места отлично подходят под тренд коротких поездок, когда многие туристы отправляются в небольшое путешествие на длинные выходные или в мини-отпуск. Все самые интересные достопримечательности, маршруты, варианты по питанию и размещению можно узнать из бесплатного путеводителя МТС на МТС Travel, SMS со ссылкой на который получают иногородние туристы, едва пересекая границы нашего региона», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.