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Алаудинов заявил, что ВС РФ освободили около половины территории Курской области
«На курском направлении уничтожено большое количество западной техники противника», — отметил он.

Алаудинов заявил, что ВС РФ освободили около половины территории Курской области. Его цитирует РИА Новости.

По словам командира «Ахмата», ВС РФ освободили около половины территории, что была взята ВСУ в Курской области.

«На курском направлении уничтожено большое количество западной техники противника», — отметил он.

По данным Telegram-канала Shot, российские военные освободили населенный пункт Черкасская Конопелька в Курской области.

Помимо того, бойцы ВС РФ отразили контратаки украинских военных в районе Зеленого Шляха.