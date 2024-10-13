В Сасовском районе пьяный мужчина хотел убить сестру жены арматурой

В полицию обратилась 32-летняя жительница села Огарево-Почково и рассказала, что пьяный муж угрожает убить ее сестру. Отмечается, что женщины испугались и заперлись в комнате.

В Сасовском районе пьяный мужчина хотел убить сестру жены арматурой. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщила пресс-служба регионального УВМД в своем Telegram-канале.

В полицию обратилась 32-летняя жительница села Огарево-Почково и рассказала, что пьяный муж угрожает убить ее сестру. Отмечается, что женщины испугались и заперлись в комнате.

Прибывшие сотрудники забрали у 32-летнего мужчины кусок металлической арматуры.

По предварительной информации ведомства, житель работает вахтовым методом и недавно вернулся домой. Он выпил. Супруге это не понравилось, она сделала замечание мужу. Разгорелась ссора. Женщина поняла, что не успокоить мужа сама.

«[Она] отправила дочь за подмогой к сестре, которая живет рядом. Вскоре пришла 24-летняя родственница. Такой поворот еще сильнее разгневал хозяина дома и он, схватив металлическую арматуру, пригрозил убить заступницу, если она не перестанет вмешиваться в его семейные дела», — говорится в сообщении. Дознаватель возбудил уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.