В Рязани подростки незаконно проникли на дачу и устроили там «вечеринку»

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 13 октября. По словам автора поста, подростки незаконно проникли на территорию, вскрыли дверь одного из домов и устроили вечеринку.

В Рязани подростки незаконно проникли на дачу. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань».

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 13 октября. По словам автора поста, подростки незаконно проникли на территорию СТ «Строитель-3», вскрыли дверь одного из домов и жарили на улице шашлыки.

«Видимо, они там уже не первый раз. Если кто-то узнает данных подростков, просьба сообщить им, что заявление в полицию написано. Если хотят решить вопрос мирно, просьба обратиться ко мне в личку. Молодые люди, которые на видео, если вы узнали себя, не бойтесь пишите», — говорится в посте.

Редакция РЗН. инфо уточнила информацию в пресс-службе регионального УМВД. В полиции заявили, что заявление поступало, проводится проверка.