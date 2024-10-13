В Рязани могут появиться улицы Липецкая, Тамбовская и Тульская

Как отметил председатель топонимической комиссии Николай Булычев, в городах-соседях области есть улицы Рязанские, поэтому нужен своего рода «вежливый» ответ.

Топонимическая комиссия Рязани предложила названия для новых улиц в районе Южного поселка, которые могут появиться при реализации планов строительства. Об этом 12 октября сообщили в группе органа во «ВКонтакте».

Как указано в посте, топонимическая комиссия предложит горадминистрации такие наименования улиц как Липецкая, Тамбовская, Тульская.

Как отметил председатель комиссии Николай Булычев, в городах-соседях области есть улицы Рязанские, поэтому нужен своего рода «вежливый» ответ.

Фото: группа «Топонимическая комиссия города Рязани» во «ВКонтакте».