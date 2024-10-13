Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 13
Пнд, 14
10°
Втр, 15
ЦБ USD 96.07 -1.17 12/10
ЦБ EUR 105.11 -1.4 12/10
Нал. USD 94.70 / 96.10 12/10 16:30
Нал. EUR 105.00 / 105.00 12/10 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
8 802
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
31 576
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
19 951
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
23 095
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани могут появиться улицы Липецкая, Тамбовская и Тульская
Как отметил председатель топонимической комиссии Николай Булычев, в городах-соседях области есть улицы Рязанские, поэтому нужен своего рода «вежливый» ответ.

Топонимическая комиссия Рязани предложила названия для новых улиц в районе Южного поселка, которые могут появиться при реализации планов строительства. Об этом 12 октября сообщили в группе органа во «ВКонтакте».

Как указано в посте, топонимическая комиссия предложит горадминистрации такие наименования улиц как Липецкая, Тамбовская, Тульская.

Как отметил председатель комиссии Николай Булычев, в городах-соседях области есть улицы Рязанские, поэтому нужен своего рода «вежливый» ответ.

Фото: группа «Топонимическая комиссия города Рязани» во «ВКонтакте».