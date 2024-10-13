В Рязани горел дом
Сообщение о пожаре в нежилом доме поступило в 8:41. В 9:10 возгорание ликвидировали. На месте происшествия работали две единицы техники и шесть человек.
В воскресенье, 13 октября, в Рязани на Куйбышевском шоссе горел нежилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 8:41. В 9:10 возгорание ликвидировали. На месте происшествия работали две единицы техники и шесть человек.
Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
Ранее на Куйбышевском шоссе сгорел автомобиль. Появились кадры с места происшествия.
Иллюстративное фото