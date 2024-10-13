В Окском заповеднике заметили косулю, лося и серых журавлей

В фотоловушки животные попали утром в воскресенье, 13 октября.

В Окском заповеднике заметили косулю, лося и серых журавлей. Пост об этом появился в группе заповедника во «ВКонтакте».

В фотоловушки животные попали утром в воскресенье, 13 октября.

«Косуля и лоси идут заниматься своими вовсе дневными делами, а именно — жевать ветки. А вот журавлям стоит задуматься насчет отлета, ведь осень уже уверенно вступила в свои права», — написала старший научный сотрудник Надежда Панкова.

Фото: группа «Окский государственный заповедник во «ВКонтакте»