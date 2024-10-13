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В музее-заповеднике Сергея Есенина в Константинове сделают парковые зоны отдыха
На территории планируют установить уличные диваны и столики в единой стилистике.

Для посетителей музея-заповедника Сергея Есенина в селе Константиново сделают парковые зоны отдыха. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Отмечается, что в музее-заповеднике Сергея Есенина начали подготовку к 130-летнему юбилею поэта. Как рассказали в сюжете телеканала, сейчас идут работы в земской школе, там отремонтируют фасад и заменят пол. Обновления коснутся и усадьбы помещицы Лидии Кашиной. В 2024 году планируют обновить окна, а в 2025 — отремонтировать летнюю веранду.

Также хотят создать зоны отдыха для посетителей внутри парка — установить уличные диваны и столики в единой стилистике, выровнять дорожки.

Кроме того, как отметили в сюжете, в 2024 году уже отремонтировали дом священника. Там установили бело-голубые ставни и крыльцо.

Ранее сообщалось, что в селе Константиново Рязанской области отремонтируют школу Сергея Есенина.

Фото: скриншот из выпуска «Вести-Рязань»