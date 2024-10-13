В Москве за поджог задержали комсомольского активиста из Рязани

Мужчина поджег дверь офиса компании «Евроторг».

В Москве за поджог задержали комсомольского активиста из Рязани. Об этом в воскресенье, 13 октября, пишет «МК».

Как стало известно изданию, инцидент произошел в ночь на 18 сентября в Большом Тишинском переулке. Отмечается, что мужчина поджег дверь офиса компании «Евроторг».

Полицейские на днях задержали злоумышленника. Им оказался 23-летний житель Рязанской области, который три года назад был избран первым секретарем местного областного комитета ВЛКСМ. Отмечается, что в свободное время он подрабатывает мастером по дому.

По данным издания, мотив поступка рязанца устанавливается.