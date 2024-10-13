В Дубровичах засняли опасную езду автомобиля

На опубликованных кадрах видно, что легковушка вылетела на «встречку» и едва не устроила ДТП. Автомобиль, который двигался на соседней полосе, съехал с дороги, чтобы избежать столкновение.