В Дубровичах засняли опасную езду автомобиля
На опубликованных кадрах видно, что легковушка вылетела на «встречку» и едва не устроила ДТП. Автомобиль, который двигался на соседней полосе, съехал с дороги, чтобы избежать столкновение.
В селе Дубровичи Рязанского района засняли опасную езду автомобиля. Инцидент произошел в субботу, 12 октября. Видео
На опубликованных кадрах видно, что легковушка вылетела на «встречку» и едва не устроила ДТП. Автомобиль, который двигался на соседней полосе, съехал с дороги, чтобы избежать столкновение.
Видео: Петр Васечкин, Андрей Шульгин