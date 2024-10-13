В четырех деревнях Рязанской области из-за повреждения трубы не было газа

Как сообщил глава администрации Сменовского поселения Захаровского района Виктор Климов, при проведении сельхозработ повредили газопровод. Без газа остались четыре деревни.

В четырех деревнях Захаровского района из-за повреждения трубы не было газа. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщил ИД «Пресса».

Как сообщил изданию глава администрации Сменовского поселения Захаровского района Виктор Климов, вечером 11 октября при проведении сельхозработ повредили газопровод. Без газа остались четыре деревни.

«Сотрудники „Газпром межрегионгаз Рязань“ провели аварийный ремонт на подземном газопроводе и восстановили газоснабжение. На следующей неделе запланировали работы по углублению газовой трубы, так как грунтовые воды подняли ее. В самое ближайшее время все населенные пункты будут подключены к газу», — приводит издание слова Климова.