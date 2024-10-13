В центре Рязани высадили более 50 деревьев

В Рязани в воскресенье, 13 октября, на улице Свободы высадили более 40 кленов. Еще 10 лип появились на улице Право-Лыбедской.

В Рязани в воскресенье, 13 октября, на улице Свободы высадили более 40 кленов. 10 лип появились на улице Право-Лыбедской. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В акции по озеленению приняли участие глава администрации Рязани Виталий Артемов, представители депутатского корпуса Рязанской городской Думы, сотрудники администрации города, работники предприятий и организаций, многодетные семьи и жители города.

Напомним, в Рязани начался первый этап озеленения города. В него вошли более 30 улиц в разных районах. В их числе улицы Свободы, Зубковой, Татарская, участки Московского шоссе и другие.

Позже в редакцию РЗН. инфо сообщили, что на улице Право-Лыбедской начали сажать деревья.