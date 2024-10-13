Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 13
Пнд, 14
10°
Втр, 15
ЦБ USD 96.07 -1.17 12/10
ЦБ EUR 105.11 -1.4 12/10
Нал. USD 91.70 / 97.50 12/10 16:30
Нал. EUR 105.00 / 105.00 12/10 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
9 066
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
31 812
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
20 194
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
23 344
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В центре Рязани высадили более 50 деревьев
В Рязани в воскресенье, 13 октября, на улице Свободы высадили более 40 кленов. Еще 10 лип появились на улице Право-Лыбедской.

В Рязани в воскресенье, 13 октября, на улице Свободы высадили более 40 кленов. 10 лип появились на улице Право-Лыбедской. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В акции по озеленению приняли участие глава администрации Рязани Виталий Артемов, представители депутатского корпуса Рязанской городской Думы, сотрудники администрации города, работники предприятий и организаций, многодетные семьи и жители города.

Напомним, в Рязани начался первый этап озеленения города. В него вошли более 30 улиц в разных районах. В их числе улицы Свободы, Зубковой, Татарская, участки Московского шоссе и другие.

Позже в редакцию РЗН. инфо сообщили, что на улице Право-Лыбедской начали сажать деревья.