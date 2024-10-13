Трамп допустил начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы

Экс-президент США и кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп выразил опасения, что из-за политики возглавляющих американское правительство демократов в ближайшие четыре месяца может разразиться третья мировая война.

Экс-президент США и кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп допустил начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщило ТАСС со ссылкой на медиакомпанию RSBN.

«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть [в правительстве]", — приводятся слова Трампа.

Кроме того, по данным издания, бывший президент США снова заявил, что в случае победы на выборах он сможет урегулировать конфликт на Украине, а также «прекратить хаос на Ближнем Востоке».