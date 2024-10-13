Рязанский музыкант Антон Свиркин поучаствовал в шоу «Поле Чудес»

Артист Рязанского музыкального театра выступал в третьей тройке игроков.

Артист Рязанского музыкального театра Антон Свиркин поучаствовал в шоу «Поле Чудес» на «Первом канале». Выпуск вышел в пятницу, 11 октября.

Антон Свиркин выступал в третьей тройке игроков. Артист Рязанского музыкального театра по традиции вращал барабан, отгадывал слово и дарил подарки ведущему Леониду Якубовичу. Также он исполнил песню «Весенняя Москва» собственного сочинения.

Выпуск можно посмотреть по ссылке.

Напомним, Антон Свиркин — рязанский музыкант. Он участвовал в фестивале «Подбелка». Кроме того, Свиркин написал книгу о лидере рок-группы «Выход».

Фото: скриншот из выпуска шоу «Поле чудес», личная страница Антона Свиркина во «ВКонтакте»