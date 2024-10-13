Рязанцы снова пожаловались на работу общественного транспорта

Жители ждали общественный транспорт полчаса после семи вечера.

Рязанцы снова пожаловались на работу общественного транспорта. Пост об этом опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте» 13 октября.

Отмечается, что жители ждут общественный транспорт полчаса после семи вечера.

«После 19.00 транспорта нет от слова совсем, возможно только центр города и то не факт», — говорится в сообщении.

Жители попросили решить проблему.

Ранее рязанцы пожаловались на работу автобуса № 32.