Российский военный: полк охраны Зеленского участвует в боях в Дзержинске

Полк охраны украинского президента Владимира Зеленского принимает участие в боях в Дзержинске [украинское название — Торецк]. Об уничтожении его представителей в беседе с главой ДНР Денисом Пушилиным рассказал один из командиров штурмового подразделения с позывным Остап.

Полк охраны президента Украины Владимира Зеленского принимает участие в боях в Дзержинске [украинское название — Торецк]. Об уничтожении его представителей в беседе с главой ДНР Денисом Пушилиным рассказал один из командиров штурмового подразделения с позывным Остап.

«Все ротации завозят, все с Константиновки. Сегодня завалили „зайчика“ [военнослужащего полка охраны] МТМ-кой [с применением миномета]. 101-й полк охраны президента. Представьте, если там уже полк охраны на передний край выкинули на Дзержинск, я думаю, ситуация там у них не совсем хорошая», — сказал Остап на видео в Telegram-канале Пушилина.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали выводить подразделения из Дзержинска.