Российские военные освободили Михайловку в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».

Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили Михайловку в ДНР. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщило Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

Подразделения группировки войск «Центр» также за сутки отразили 11 контратак ВСУ, поразили живую силу и технику в районах населенных пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск ДНР.

Отмечается, что Украина потеряла до 460 военнослужащих, три боевые бронемашины, пять автомобилей, четыре гаубицы, противотанковую пушку.