Мэрия: строительство школы в Олимпийском городке ведется по графику

Дополнительные бригады приступили к работе, график производства восстановлен. Сейчас монтируют крышу на одной из секций, возводят стены четвертого этажа и перекрытия актового зала. Также на объекте делают фасад, устанавливают окна для закрытия «теплого» контура.

Глава администрации Рязани Виталий Артемов оценил темпы строительства новой школы в Олимпийском городке. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

По данным ведомства, дополнительные бригады приступили к работам, график производства восстановлен. Сейчас монтируют крышу на одной из секций, возводят стены четвертого этажа и перекрытия актового зала. Также на объекте делают фасад, устанавливают окна.

Отмечается, что во время прошлого выезда, который прошел 25 сентября, подрядчику поручили нарастить темпы работ, привлечь на объект дополнительные бригады. Следующая встреча намечена на начало ноября.