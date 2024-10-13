Из-за громкой музыки рязанцы вызывали полицию к парковке около ТРЦ «Премьер»

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 13 октября.

Рязанцев возмутила громкая музыка около ТРЦ «Премьер» ночью. Пост об этом опубликовали в Telegram-канале «Неприличная Рязань» в воскресенье, 13 октября.

На кадрах видно, что на парковке собралась компания. В одной из машин громко включили музыку.

«Подростки меряются буферами. Адовый звук, земля трясется. Полицию вызвали час назад, но стражи порядка, видимо, боятся оглохнуть и не приезжают», — написали в посте, опубликованном примерно в полпервого ночи.