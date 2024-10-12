В ЗАГСе назвали возраст самого взрослого жениха в Рязанской области

Самому взрослому жениху в 2024 году было 85 лет, а невесте — 75.

В ЗАГСе назвали возраст самого взрослого жениха в Рязанской области в 2024 году. Об этом сообщила начальник управления Елена Сорокина на своей странице во «ВКонтакте».

По ее словам, самому взрослому жениху в 2024 году было 85 лет, а невесте — 75.

Всего за девять месяцев в Рязанской области зарегистрировали четыре тысячи 872 брака. Отмечается, что впервые мужчины женятся в 29 лет, а девушки — в 26.

Как отметила Сорокина, в этом году супруги расторгли брак продолжительностью почти 57 лет. По ее словам, количество разводов на 28 уменьшилось по сравнению с 2023 годом.