В Рязани снова массово отключили свет из-за аварии

Ведутся ремонтно-восстановительные работы.

В Рязани снова массово отключили свет из-за аварии. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.

Ресурса не будет по адресам:

11-й, 12-й и 8-й район Борок;

поселок Шпалозавода;

Окское шоссе;

ул. Затинная;

ул. Свободы;

ул. Фурманова;

ул. Дзержинского;

ул. Татарская;

ул. Пушкина;

ул. Стройкова;

ул. Братиславская;

ул. 2-я Линия;

ул. 4-я Линия;

ул. Ленинского Комсомола;

ул. Гагарина.

Ведутся ремонтно-восстановительные работы.