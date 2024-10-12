В Рязани снова массово отключили свет из-за аварии
Ведутся ремонтно-восстановительные работы.
В Рязани снова массово отключили свет из-за аварии. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.
Ресурса не будет по адресам:
- 11-й, 12-й и 8-й район Борок;
- поселок Шпалозавода;
- Окское шоссе;
- ул. Затинная;
- ул. Свободы;
- ул. Фурманова;
- ул. Дзержинского;
- ул. Татарская;
- ул. Пушкина;
- ул. Стройкова;
- ул. Братиславская;
- ул. 2-я Линия;
- ул. 4-я Линия;
- ул. Ленинского Комсомола;
- ул. Гагарина.
Ведутся ремонтно-восстановительные работы.