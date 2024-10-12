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В Рязани снова массово отключили свет из-за аварии
Ведутся ремонтно-восстановительные работы.

В Рязани снова массово отключили свет из-за аварии. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.

Ресурса не будет по адресам:

  • 11-й, 12-й и 8-й район Борок;
  • поселок Шпалозавода;
  • Окское шоссе;
  • ул. Затинная;
  • ул. Свободы;
  • ул. Фурманова;
  • ул. Дзержинского;
  • ул. Татарская;
  • ул. Пушкина;
  • ул. Стройкова;
  • ул. Братиславская;
  • ул. 2-я Линия;
  • ул. 4-я Линия;
  • ул. Ленинского Комсомола;
  • ул. Гагарина.

Ведутся ремонтно-восстановительные работы.