В России могут начать продавать алкоголь с 21 года

Минздрав России прорабатывает вопрос возможного увеличения возрастного порога при продаже алкоголя.

Минздрав России прорабатывает вопрос возможного увеличения возрастного порога при продаже алкоголя. Об этом указано в ответе ведомства депутату Госдумы Султану Хамзаеву, пишет РИА «Новости».

"В отношении инициативы по запрету продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, отмечаем, что Минздравом России разработан проект плана мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года и на дальнейшую перспективу", — говорится в ответе Минздрава.

Ранее сообщалось, что в Госдуме создадут закон о запрете продажи алкоголя для лиц моложе 21 года. Автором инициативы был депутат Султан Хамзаев.