В госжилинспекции рассказали рязанцам о перерасчете платы за отопление в октябре

Как рассказала в прямом эфире ЦУРа начальник госжилинспекции региона Татьяна Тарасюк, плату начислят с официальной даты пуска, заявленной управляющей компанией. По ее словам, перерасчет суммы сделают автоматически, заявление подавать не нужно.

В госжилинспекции рассказали рязанцам о перерасчете платы за отопление в октябре. Соответствующая информация опубликована в группе «ЦУР Рязанской области» во «ВКонтакте».

Отмечается, что в октябре плата за отопление будет неполной, потому что отопление включили не первого числа.

Как сказала начальник госжилинспекции региона Татьяна Тарасюк, плату начислят с официальной даты пуска, заявленной управляющей компанией. По ее словам, перерасчет суммы сделают автоматически, заявление подавать не нужно.

Напомним, в Рязани 8 октября стартовал отопительный сезон. Также рязанцам объяснили, как узнать дату включения отопления поадресно.