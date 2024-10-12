В фотоловушку Окского заповедника попала рысь

Рысь заметили уже во второй раз.

В фотоловушку Окского заповедника попала рысь. Об этом в субботу, 12 октября, сообщили на странице заповедника во «ВКонтакте».

Отмечается, что во второй раз за последнее время рысь появляется именно на «горелой» локации.

«В 2022 году у нас на севере заповедника были большие лесные пожары. Казалось бы, образовавшиеся гари еще долго будут не интересны для животных.

Но, все-таки, мы поставили на гарях несколько фотоловушек (там, где местами уцелели деревья). И не прогадали. На зарастающих гарях, оказывается, уже кипит звериная жизнь», — говорится в посте.

Ранее в Рязанской области заметили сервала.

Фото: группа «Окский государственный природный заповедник» во «ВКонтакте»