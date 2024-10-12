Рязанский театр драмы опубликовал график спектаклей на ноябрь
Со 2 по 4 ноября на гастроли приедут артисты Белгородского драматического театра имени М.С. Щепкина. Они покажут три истории о загадочной русской душе «Абсолютно счастливые люди», комедию «Единственный наследник», комедию «Ужин дураков», детскую музыкальную сказку «Морозко».
Рязанский театр драмы опубликовал график спектаклей на ноябрь. Его
Со 2 по 4 ноября на гастроли приедут артисты Белгородского драматического театра имени М.С. Щепкина. Они покажут три истории о загадочной русской душе «Абсолютно счастливые люди» (12+), комедию «Единственный наследник» (16+), комедию «Ужин дураков» (16+), детскую музыкальную сказку «Морозко» (0+).
27, 28 ноября в последний раз покажут драмеди «Я танцую как дебил» (16+).
Подробный график спектаклей опубликован в афише ниже.