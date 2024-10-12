Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 12
11°
Вск, 13
10°
Пнд, 14
10°
ЦБ USD 96.07 -1.17 12/10
ЦБ EUR 105.11 -1.4 12/10
Нал. USD 94.75 / 96.10 12/10 16:30
Нал. EUR 105.00 / 105.00 12/10 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
7 937
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
30 757
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
19 158
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
22 277
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанский театр драмы опубликовал график спектаклей на ноябрь
Со 2 по 4 ноября на гастроли приедут артисты Белгородского драматического театра имени М.С. Щепкина. Они покажут три истории о загадочной русской душе «Абсолютно счастливые люди», комедию «Единственный наследник», комедию «Ужин дураков», детскую музыкальную сказку «Морозко».

Рязанский театр драмы опубликовал график спектаклей на ноябрь. Его разместили на официальной странице театра во «ВКонтакте».

Со 2 по 4 ноября на гастроли приедут артисты Белгородского драматического театра имени М.С. Щепкина. Они покажут три истории о загадочной русской душе «Абсолютно счастливые люди» (12+), комедию «Единственный наследник» (16+), комедию «Ужин дураков» (16+), детскую музыкальную сказку «Морозко» (0+).

27, 28 ноября в последний раз покажут драмеди «Я танцую как дебил» (16+).

Подробный график спектаклей опубликован в афише ниже.