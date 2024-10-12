Рязанский театр драмы опубликовал график спектаклей на ноябрь

Со 2 по 4 ноября на гастроли приедут артисты Белгородского драматического театра имени М.С. Щепкина. Они покажут три истории о загадочной русской душе «Абсолютно счастливые люди», комедию «Единственный наследник», комедию «Ужин дураков», детскую музыкальную сказку «Морозко».

Рязанский театр драмы опубликовал график спектаклей на ноябрь. Его разместили на официальной странице театра во «ВКонтакте».

Со 2 по 4 ноября на гастроли приедут артисты Белгородского драматического театра имени М.С. Щепкина. Они покажут три истории о загадочной русской душе «Абсолютно счастливые люди» (12+), комедию «Единственный наследник» (16+), комедию «Ужин дураков» (16+), детскую музыкальную сказку «Морозко» (0+).

27, 28 ноября в последний раз покажут драмеди «Я танцую как дебил» (16+).

Подробный график спектаклей опубликован в афише ниже.