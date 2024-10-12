Рязанские больницы получили методичку для исследования репродуктивного здоровья

В анкете для женщин больше 60 вопросов, для мужчин — 23.

Рязанские больницы получили методичку для исследования репродуктивного здоровья пациентов. Об этом в субботу, 12 октября, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что в анкете для женщин больше 60 вопросов, для мужчин — 23.

В буклете, по данным канала, говорится, что с 2024 года в диспансеризацию включили обследования мужчин и женщин для оценки репродуктивного здоровья.

«Исследование включает в себя два этапа: осмотр гинекологом и исследование на инфекции для женщин, осмотр урологом для мужчин. Второй этап предполагает узи, спермограмму и повторные приемы врачей», — уточнили в посте.

Как указано в публикации, в анкете для пациентов есть вопросы про начало половой жизни, способы предохранения и хронические заболевания. Отмечается, что по результатам диспансеризации формируют три группы здоровья, назначают допобследование и лечение.