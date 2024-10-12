Рязанцев предупредили о фейковых рассылках Роспотребнадзора

Информация представляет собой фальсифицированный документ.

Рязанцев предупредили о фейковых рассылках Роспотребнадзора. Об этом сообщило региональное Управление ведомства.

Отмечается, что в настоящее время зафиксированы случаи распространения информационных писем от Роспотребнадзора с просьбами оказать содействие в организации телефонных бесед с сотрудниками, якобы, в «рамках реализации мер по обеспечению информационной безопасности.

Информация представляет собой фальсифицированный документ.