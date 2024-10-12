Российские бойцы «Севера» отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Пять контратак ВСУ отразили в направлении населенных пунктов Любимовка, Толстый Луг, Новоивановка.

Подразделения российской группировки войск «Север» отразили пять контратак ВСУ в Курской области. Об этом в субботу, 12 октября, сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны.

Отмечается, что контратаки Украины российские военные отразили в направлении населенных пунктов Любимовка, Толстый Луг, Новоивановка.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, а также два танка, шесть бронемашин и пять автомобилей.