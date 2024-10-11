Жителя Спасского района задержали за убийство знакомого

Установлено, что в четверг, 10 октября, подозреваемый пришел в гости к знакомому. При распитии спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину несколько ударов ножом.