Жителя Спасского района задержали за убийство знакомого
Установлено, что в четверг, 10 октября, подозреваемый пришел в гости к знакомому. При распитии спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину несколько ударов ножом.
Жителя Спасского района задержали за убийство знакомого. Об этом сообщает СК по региону.
Установлено, что в четверг, 10 октября, подозреваемый пришел в гости к знакомому. При распитии спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину несколько ударов ножом.
От полученных травм рязанец скончался на месте.
Преступник пытался поджечь квартиру.
По уголовному делу назначены необходимые экспертизы.