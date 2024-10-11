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Жителя Спасского района задержали за убийство знакомого
Установлено, что в четверг, 10 октября, подозреваемый пришел в гости к знакомому. При распитии спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину несколько ударов ножом.

Жителя Спасского района задержали за убийство знакомого. Об этом сообщает СК по региону.

Установлено, что в четверг, 10 октября, подозреваемый пришел в гости к знакомому. При распитии спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину несколько ударов ножом.

От полученных травм рязанец скончался на месте.

Преступник пытался поджечь квартиру.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы.