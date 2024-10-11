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«Зеленый сад» провел экскурсию по стройплощадке для студентов технологического колледжа

Третьекурсники, обучающиеся по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений», побывали на объекте «Еврокласс-4». В начале экскурсии студентам рассказали о высокой зарплате, которую получают рабочие строительных специальностей. Затем ребята прошли на стройплощадку, где узнали о преимуществах монолитно-каркасной технологии.

«Она позволяет достаточно быстро возводить высотные дома, строить подземные этажи, которые обычно используют под паркинг», — пояснил заместитель начальника службы строительного контроля Сергей Кирилюк.

Дома, построенные по монолитно-каркасной технологии, могут служить до 250 лет.

Прораб объекта Виктор Дмитриев обратил внимание студентов на строительство стилобата, где идет армирование и сборка каркасов под заливку бетоном. Также он рассказал о благоустройстве территории жилого комплекса:

Наши дома сдаются с эксклюзивным благоустройством. В этом дворе будет стилобат с современной игровой площадкой для детей всех возрастов, спортивной площадкой, патио для отдыха и работы, дизайнерским озеленением и очень красивой вечерней подсветкой. А еще на территории жилого комплекса расположен бельчатник.

В ЖК «Еврокласс-4» еще остались свободные квартиры! Все подробности по телефону 8 (4912) 77-77-77.