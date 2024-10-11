В Шебекино при обстреле ВСУ девять человек получили осколочные ранения

Пострадавших с различными осколочными ранениями доставили в больницы. Состояние одного из мирных жителей оценивают медики как тяжелое.

В городе Шебекино в Белгородской области из-за двух обстрелов ВСУ ранены девять мирных жителей. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших с различными осколочными ранениями доставили в больницы. Отмечается, что состояние одного из мирных жителей медики оценивают как тяжелое. Двух человек после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.

В городе, по предварительным данным губернатора, после обстрела в пяти домах выбиты окна, повреждены фасады. Также осколками посечены 11 легковушек.

Как сообщил Гладков, после второго обстрела в городе загорелись хозпостройки. На месте происшествия работают пожарные.

Кроме того, как отметил губернатор, в одном из многоквартирных домов повреждена газовая труба. Есть повреждения линии электропередач. Уточняется, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны.

По словам Гладкова, информация о последствиях обстрелов уточняется.