В Рязанской области заметили северное сияние
Кадры были сделаны в пятницу, 11 октября, в поселке Милославское.
В Рязанской области заметили северное сияние. Фото опубликовали в группе Rzn Astro.
Кадры были сделаны в пятницу, 11 октября, в поселке Милославское.
«К сожалению, практически сплошная облачность не позволила видеть его полностью», — отметила местная жительница.
Предположительно, северное сияние было вызвано магнитной бурей, которая накрыла Землю в полдень 10 октября.
Фото: Мария Хавронина