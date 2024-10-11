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В Рязанской области выросла стоимость земельных участков
По итогам III квартала 2024 года в Рязанской области стоимость земельных участков под строительство частных домов выросла на 63% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В Рязанской области выросла стоимость земельных участков. Об этом сообщает РБК.

По итогам III квартала 2024 года в Рязанской области стоимость земельных участков под строительство частных домов выросла на 63% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сейчас стоимость участка составляет 124 тыс. рублей за сотку.

В целом по России средняя стоимость сотки составила 305 тыс. рублей.