В Рязанской области выросла стоимость земельных участков
По итогам III квартала 2024 года в Рязанской области стоимость земельных участков под строительство частных домов выросла на 63% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
В Рязанской области выросла стоимость земельных участков. Об этом сообщает РБК.
По итогам III квартала 2024 года в Рязанской области стоимость земельных участков под строительство частных домов выросла на 63% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сейчас стоимость участка составляет 124 тыс. рублей за сотку.
В целом по России средняя стоимость сотки составила 305 тыс. рублей.