В Рязанской области с 1 первого сентября зарегистрировали 317 домашних питомцев. Об этом сообщило ГУ ветеринарии по региону.
Каждое животное получило свой персональный паспорт, содержащий номер и информацию, внесенную в соответствующий реестр. Отмечается, что процедура регистрации бесплатная и не занимает много времени.
Регистрация собак в Рязанской области обязательна, оформить другие виды четвероногих можно по желанию.
Перед оформлением документов ветеринар вводит животному под кожу чип. Его наличие является обязательным условием для регистрации собак. В случае, если он отсутствует, владельцу нужно оплатить его стоимость и услугу по установке. После этого его номер будет внесен в региональный Реестр.
Данная процедура призвана помочь при утере питомца. Если ранее зарегистрированное животное потерялось в другом регионе, хозяин может сообщить об этом в Главное управление ветеринарии.
Кроме того, регистрация поможет вычислять безответственных владельцев, которые отпускают собак на самовыгул или вовсе выкидывают животных.