В Рязанской области с 1 первого сентября зарегистрировали 317 домашних питомцев

Каждое животное получило свой персональный паспорт. Собакам обязательно вживляли чип, для кошек эта процедура опциональная.

В Рязанской области с 1 первого сентября зарегистрировали 317 домашних питомцев. Об этом сообщило ГУ ветеринарии по региону.

Каждое животное получило свой персональный паспорт, содержащий номер и информацию, внесенную в соответствующий реестр. Отмечается, что процедура регистрации бесплатная и не занимает много времени.

Регистрация собак в Рязанской области обязательна, оформить другие виды четвероногих можно по желанию.

Перед оформлением документов ветеринар вводит животному под кожу чип. Его наличие является обязательным условием для регистрации собак. В случае, если он отсутствует, владельцу нужно оплатить его стоимость и услугу по установке. После этого его номер будет внесен в региональный Реестр.

Данная процедура призвана помочь при утере питомца. Если ранее зарегистрированное животное потерялось в другом регионе, хозяин может сообщить об этом в Главное управление ветеринарии.

Кроме того, регистрация поможет вычислять безответственных владельцев, которые отпускают собак на самовыгул или вовсе выкидывают животных.