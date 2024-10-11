В Рязанской области «Лада» съехала в кювет и врезалась в дерево

Авария произошла 10 октября, примерно в 08:45, на 467-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе.

В Рязанской области «Лада» съехала в кювет и врезалась в дерево. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 10 октября, примерно в 08:45, на 467-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе. 53-летний житель Ивановской области, управляя автомобилем «Лада Приора», не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Пострадали водитель и его 47-летняя женщина-пассажир. Им потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.