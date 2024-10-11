В рязанских сервисах доставки еды нашли нарушения

Об этом пишет Управление Россельхознадзора.

В рязанских сервисах доставки еды нашли нарушения. Об этом пишет Управление Россельхознадзора.

Отмечается, что ведомство провело мониторинг предпринимателей, которые осуществляют доставку еды из ресторанов и кафе Рязани.

Установлено, что отсутствует регистрация хозяйствующих субъектов в информационных системах в области ветеринарии («Цербер» и «Меркурий»), на уже зарегистрированные объекты поступает мясосырье без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают качество и безопасность продукции в ветеринарном отношении.

Виновным лицам выдали 10 предостережений.