В Рязани впервые состоится Альфа Конфа Практика

Альфа-Конфа — это практикум для предпринимателей, который состоится впервые в Рязанской области 17 октября в 10:00 в Ледовом дворце «Олимпийский». Мероприятие проходит с 2024 года.

Основная тема события — «Предприниматель сегодня: лидерство и команда».

«Схожего по контексту, формату и масштабу мероприятия в Рязани еще никогда не было. Мы разработали программу на основе вопросов, которые волнуют реальных предпринимателей. Никакой воды, только актуальные и практические знания и сильные бизнес-спикеры. Это полноценное однодневное обучение с разборами кейсов, мастер-классами и воркшопами от спикеров. В конце конференции участники получат дипломы от Альфа-Банка», — рассказал региональный управляющий Альфа-Банка в Рязанской области Илья Сухих.

Отмечается, что участие в мероприятии бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке . Количество мест ограничено, попасть на Альфа-Конфа Практика смогут только зарегистрированные предприниматели, готовые развивать свой бизнес.

В качестве приглашенных спикеров выступят основатель Product Psychology, член экспертной коллегии «Сколково» Максим Яцкевич с темой «Лидерство как продукт», реалити бизнес-тренер, эксперт по построению отдела продаж Владимир Якуба с темой «Тренды продаж: как усилиться лидеру и его команде», режиссер, продюсер, лауреат премии «Тэфи» Лина Арифулина с темой «Самопрезентация в профессиональной среде» и основатель группы маркетинговых компаний «Точно», венчурный инвестор Кирилл Фомичев с темой «Капитализируем, а не монетизируем связи».

«Бизнес всегда должен быть в курсе трендов, чтобы развиваться, совершенствоваться и постоянно двигаться вперед. Данное мероприятия для многих Рязанских предпринимателей станет огромным позитивным толчком, каждый сможет пообщаться с экспертами и задать вопросы относительно ведения собственного бизнеса. Приходите, это будет очень полезно!», — прокомментировала директор малого бизнеса Альфа-Банка в Рязани Оксана Богатырева.