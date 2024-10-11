В Рязани поймали мужчину, подозреваемого в кражах. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Оперативники уголовного розыска отдела МВД России по Рыбновскому району установили, что к кражам ценностей у местных жителей причастен 43-летний рыбновец. Ориентировку на розыск злоумышленника передали всем нарядам ППС, которые выходят на улицы Рязани.
Патрульные заметили на Московском шоссе прохожего, похожего на человека, указанного в ориентировке. Мужчину остановили. Им оказался причастный к краже 43-летний житель города Рыбное.
Злоумышленника задержали и доставили в отдел МВД России по Московскому району Рязани, откуда его передадут инициаторам розыска.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст. 158 УК РФ.