В Рязани поймали мужчину, подозреваемого в кражах

В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст. 158 УК РФ.

В Рязани поймали мужчину, подозреваемого в кражах. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники уголовного розыска отдела МВД России по Рыбновскому району установили, что к кражам ценностей у местных жителей причастен 43-летний рыбновец. Ориентировку на розыск злоумышленника передали всем нарядам ППС, которые выходят на улицы Рязани.

Патрульные заметили на Московском шоссе прохожего, похожего на человека, указанного в ориентировке. Мужчину остановили. Им оказался причастный к краже 43-летний житель города Рыбное.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел МВД России по Московскому району Рязани, откуда его передадут инициаторам розыска.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст. 158 УК РФ.