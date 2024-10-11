В России выросли цены на автозапчасти

Сильнее всего подскочила стоимость ремонта машин бренда Skoda. Запчасти у этой марки подорожали на 264%.

В России выросли цены на автозапчасти, для американских моделей они взлетели на 122%. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщили «Известия».

В то же время детали для корейских машин подорожали на 55%, китайских — на 60%. Цены на комплектующие на «европейцев» за два с половиной года выросли почти вдвое.

Сильнее всего подскочила стоимость ремонта машин бренда Skoda. Запчасти у этой марки подорожали на 264%.

«В целом рост стоимости на запчасти автомобилей концерна VAG (бренды Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche) составил 260% с 2022 по 2024 год», — отметил вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Меньше всего выросли цены на комплектующие для автомобилей Kia — всего на 37%. В топ-5 также вошли Lada (+38,5%), Hyundai (+42%), Haval (+45%) и Renault (+46%).