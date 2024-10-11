В России предложили ввести еще одну меру поддержки учителей

Педагогам хотят оказывать бесплатную юридическую помощь.

В России предложили ввести еще одну меру поддержки учителей. Об этом пишет «RT на русском» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

Соответствующее предложение она направила главе Минюста Константину Чуйченко и главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

По мнению депутата, учителя в России сегодня стали одной из самых незащищенных групп населения. Часто в интернете появляются видеоролики, на которых записаны случаи хамского поведения учеников с ними. При этом именно учителя остаются важнейшей частью общества, они посвящают жизнь обучению детей и от них зависит будущее страны, подчеркнула Лантратова.

Она призвала сделать формирование уважительного отношения к педагогам одной из государственных задач, подчеркнув, что это главный показатель здорового общества. Для того, чтобы повысить защищенность учителей, нужно распространить на них предоставление бесплатной юрпомощи, заключила парламентарий.