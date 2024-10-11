Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
15°
Сбт, 12
14°
Вск, 13
10°
ЦБ USD 97.24 0.29 11/10
ЦБ EUR 106.51 0.09 11/10
Нал. USD 95.65 / 96.44 11/10 12:30
Нал. EUR 105.00 / 105.00 11/10 12:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
6 618
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
29 454
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
17 934
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
20 973
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России предложили ввести еще одну меру поддержки учителей
Педагогам хотят оказывать бесплатную юридическую помощь.

В России предложили ввести еще одну меру поддержки учителей. Об этом пишет «RT на русском» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

Соответствующее предложение она направила главе Минюста Константину Чуйченко и главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

По мнению депутата, учителя в России сегодня стали одной из самых незащищенных групп населения. Часто в интернете появляются видеоролики, на которых записаны случаи хамского поведения учеников с ними. При этом именно учителя остаются важнейшей частью общества, они посвящают жизнь обучению детей и от них зависит будущее страны, подчеркнула Лантратова.

Она призвала сделать формирование уважительного отношения к педагогам одной из государственных задач, подчеркнув, что это главный показатель здорового общества. Для того, чтобы повысить защищенность учителей, нужно распространить на них предоставление бесплатной юрпомощи, заключила парламентарий.