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В России предложили вернуть обязательный техосмотр
«Возвращение ТО для легковых авто — назревшая необходимость. Так же, как и реформирование всей системы техосмотра на территории России в ближайшее время», — отметили эксперты.

В России предложили вернуть обязательный техосмотр. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, обязательный техосмотр легковых автомобилей хотят вернуть с 2026 года. С инициативой выступили Российский союз автостраховщиков и Всероссийский союз страховщиков.

«Возвращение ТО для легковых авто — назревшая необходимость. Так же, как и реформирование всей системы техосмотра на территории России в ближайшее время», — отметили эксперты.

Идею поддержала ассоциация транспортных инженеров. Там отметили, что средний возраст легковых автомобилей достигает 15 лет, и почти 70% всех машин эксплуатируются более 10 лет.