В поселке Строитель жилой дом отключили от газа из-за трагедии

Жители почти месяц ждут возобновление подачи ресурса.

В поселке Строитель жилой дом отключили от газа из-за трагедии. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

По данным телеканала, управляющая компания не предоставила акт о состоянии дымоходов. Сделать это должны были после того, как в сентябре из-за утечки газа в квартире на первом этаже погибли двое жильцов — отец и сын.

Многодетная семья, живущая этажом выше, смогла спастись от гибели. Запах газа домочадцы не почувствовали, но успели вызвать скорую, когда дети один за другим начали падать в обморок.

После возвращения из больницы семейству пришлось переехать к родственникам, поскольку в доме отключили газ, стало холодно и невозможно готовить еду.

Остальные жильцы также столкнулись с проблемой. Кто-то вышел из ситуации покупкой электрической плитки.

«Я просто сижу на йогуртах. Сметана, бп-шки. А я работаю. Мне тоже хочется прийти с работы и покушать нормальную пищу», — поделилась одна из жительниц.

Для восстановления подачи голубого топлива газовики должны убедиться в безопасности оборудования, поскольку погибшие отец и сын устанавливали его самостоятельно и с нарушениями.

«Чтобы восстановить подачу газа, управляющая компания в наш адрес должна направить акт, подтверждающий исправность домовых вентиляционных каналов. Но в данный момент акт в нашу организацию от компании не поступал», — отметила начальник службы внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.

В управляющей компании пояснили, что прочистку вентиляции запретили, пока проводятся следственные действия. Разрешение на эти работы организация получила лишь на прошлой неделе и столкнулась с высокой стоимостью работ. Этот факт вынудил искать другую организацию для прочистки с приемлемым прайсом.

В конечном счете акт направили в «Горгаз». Возобновить подачу топлива в дом по улице Поселковой должны в ближайшее время.

Фото: ГТРК «Ока»

Напомним, трагедия произошла в ночь на 11 сентября в поселке Строитель. Отец и сын погибли в результате отравления газом.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».