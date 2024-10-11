В Окском заповеднике сообщили, что серые журавли еще не улетели на зимовку

«Серые журавли не спешат покидать наши края. Пользуясь теплой погодой они продолжают кормиться на мелководье и копить силы перед дальним перелетом», — написано в посте.

В Окском заповеднике сообщили, что серые журавли еще не улетели на зимовку. Об этом пишет Telegram-канал «Вепри и их друзья» со ссылкой на научного сотрудника Надежду Панкову.

«Серые журавли не спешат покидать наши края. Пользуясь теплой погодой они продолжают кормиться на мелководье и копить силы перед дальним перелетом», — написано в посте.