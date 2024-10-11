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В Мытищах сосед расстрелял семейную пару во время прогулки с собакой

В Мытищах сосед расстрелял семейную пару во время прогулки с собакой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, все случилось накануне вечером на 1-й Садовой улице. 40-летняя женщина и ее 47-летний муж выгуливали собаку в парке. Позже там появился человек с оружием. Он выстрелил в пару не менее пяти раз, мужчина получил три огнестрельных ранения. Женщине удалось сбежать, ее подобрал случайный таксист и отвез в больницу с ранениями ног. Ее супруг погиб на месте.

Нападавшим оказался сосед пары. Его нашли мертвым неподалеку. Предварительно, он покончил с собой. Подмосковный СК возбудил уголовное дело.

Предварительное, причина расстрела супругов — конфликт из-за парковочного места, которое соседи долго не могли поделить.