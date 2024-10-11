В мэрии назвали причину коммунальной аварии в центре Рязани

По данным ведомства, в пятницу, 11 октября во время проведения подземных работ подрядная организация «Рязаньспецгазстрой» повредила трубопровод системы водоснабжения диаметром 500 мм, который обеспечивает водоснабжение центральной части города Рязани.

Названа причина коммунальной аварии в центре Рязани. Соответствующую информацию опубликовали в Telegram-канале горадминистрации.

По данным ведомства, в пятницу, 11 октября во время проведения подземных работ подрядная организация «Рязаньспецгазстрой» повредила трубопровод системы водоснабжения диаметром 500 мм, который обеспечивает водоснабжение центральной части города Рязани.

Отмечается, что с 14.30 специалисты МП «Водоканал города Рязани» приступили к ликвидации аварийной ситуации. На данный момент ведутся работы «по отключению поврежденного трубопровода».

Воду отключили по адресам:

ул. Кудрявцева 44, 48, 50, 56, 66;

ул. Павлова 1, 1 корп.1, 3, 11, 11 корп.1, 11 корп.2, 12, 13, 15, 15 корп.1, 17, 21а, 22;

ул. Полевая 24а, 26а, 41, 42/16, 43, 44 корп.1, 45, 46, 47 корп.1, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 61, 75, 80;

Спортивный переулок 8, 14;

ул. Чапаева 3, 5, 7, 9, 10/18, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 56, 57, 58, 59, 60 корп.1, 61, 62, 64;

ул. Яхонтова 17, 17 корп. 1, 19, ЦТП Павлова, д. 12, котельная Кудрявцева, д. 60.

Снижено давление холодной воды на улицах:

Полевая;

Либкнехта;

Есенина;

Колхозная.

Подвоз технической воды организован с 17:00 к дому 64 по улице Чапаева.

В мэрии уточнили, что сроки ремонта могут быть скорректированы в зависимости от характера повреждения трубопровода.

Напомним, в Рязани затопило несколько улиц. В центре Рязани массово отключили воду из-за прорывов. Ресурса не будет, по данным горадминистрации, ориентировочно до 23:55.