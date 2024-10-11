В Касимове завершили расследование уголовного дела по факту обмана пенсионерок

Общий ущерб потерпевшим составил 3 146 000 рублей.

В Касимове завершили расследование уголовного дела по факту обмана пенсионерок. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В ведомстве рассказала, что жертвами мошенников стали 90-летняя рязанка и жительницы Касимосвского района в возрасте 76, 78, 81 и 86 лет. Во всех случаях использовалась одна мошенническая схема: «Ваш родственник попал в ДТП» и ему требуются деньги для возмещения ущерба. Пожилые женщины соглашались передать сбережения. За деньгами приезжал один человек. Суммарно ущерб потерпевшим составил 3 146 000 руб.

Оперативники установили, что курьером являлся 22-летний уроженец Республики Башкортостан, проживавший в Коломне. Его задержали.

В ходе расследования установлено, что мужчина через Интернет получал сообщения с адресами, куда приезжал на такси, чтобы забрать деньги у обманутых пенсионерок, после чего перечислял сумму на указанные счета, оставляя себе процент. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.