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В ГД заявили, что из-за сотовой вышки рядом с домом можно получить компенсацию
На компенсацию от миллиона рублей можно претендовать в случае доказанной причинно-следственной связи между ухудшением здоровья и работой сотовой вышки

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов рассказал о компенсациях за вред здоровью от сотовой вышки около дома. Об этом сообщило РИА «Новости» 11 октября.

Отмечается, что на компенсацию от миллиона рублей можно претендовать в случае доказанной причинно-следственной связи между ухудшением здоровья и работой сотовой вышки.

Кроме того, по словам депутата, можно инициировать снос вышки.

Гаврилов заявил, что по данному вопросу нужно обращаться в Роскомнадзор и прокуратуру.